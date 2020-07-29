Общество
Коммерсантъ Ростов-на-ДонуВ Краснодарском крае выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции
По данным на 29 июля прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае составил 97 случаев, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 8072 человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодарском крае выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции
Коммерсантъ Ростов-на-Дону03:50
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Происшествия
На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке
В Барнауле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, который предположительно стал виновником гибели местного жителя, пытавшего разнять драку.
Российская газета вчера в 08:28
Общество
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Наука
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году
Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.
Известия вчера в 18:30
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
РИА Новости 05:43
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Политика
Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Общество
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
РИА Новости 04:57
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Происшествия
Пропавшего в Липецкой области мужчину нашли мертвым в лесу
Труп 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили в лесополосе рядом с автодорогой "Долгоруково- Верхний Ломовец".
LipetskMedia.ru 01:36
Армия и оружие
В Турции прокомментировали вопрос о несовместимости С-400 и F-35
Акар добавил, что Турция готова решить любую озабоченность Вашингтона по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле.
Военное дело 05:54
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Политика
Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой
Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 06:06
Путешествия
В каких регионах программа кешбэка начнет действовать с 1 октября
Федеральное агентство по туризму отмечает, что в список регионов, где программа кешбэка для туристов начнет действовать с октября вошли следующие: Республика Алтай, Калининградская область, Алтайский край, Севастополь, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.
Smolnarod.ru 05:55