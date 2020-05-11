Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Уточняется, что еще три человека были помещены в терапевтическое отделение больницы.
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В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
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Правительство Украины запретило показ боев с участием Алексея Олейника

Правительство Украины запретило показ на территории страны боев, в которых принимает участие тяжеловес UFC Алексей Олейник.
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Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

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Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи

Для начала были подвергнуты карбонизации пророщенные зерна ячменя, а затем клетки сравнивались из Египта и Израиля, на территории которых были найдены древнейшие пивоварни.
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