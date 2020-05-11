Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек. Изначально сообщалось о девяти жертвах, передает ТАСС.

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

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