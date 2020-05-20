Напомним, что проверки начались после того, как 136 сотрудников «Красного и белого» заразились коронавирусом. Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.

В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию

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