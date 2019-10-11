Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБКвчера в 02:25

Подробнее о событии

Госдеп США отказался комментировать взрыв иранского танкера

Вести.Ruвчера в 18:32

Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

РИА Новостивчера в 08:29

Госдепартамент США не стал комментировать информацию о нападении на танкер Ирана

ТАССвчера в 15:08

Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением

RT на русскомвчера в 08:53

Обстрелянный в Красном море иранский танкер взял курс на Персидский залив

Интерфаксвчера в 08:03

Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере

Известиявчера в 10:26

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Газета.Ruвчера в 14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Гаджеты

Прекращен выпуск процессоров Core i7 от Intel

Компания отметила, что заказы на эти процессоры можно будет продолжать до 24 апреля следующего года.
Goroday.ru вчера в 15:25
Общество

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Политика

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:03
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 вчера в 04:37
Армия и оружие

Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.
Gazeta.SPb вчера в 15:41
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Футбол

Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Экономика

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости вчера в 09:49
Экономика

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия вчера в 09:25
Происшествия

В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru 10 октября в 11:37
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Здоровье

Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor 09 октября в 04:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram Дурова

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Здоровье

Употребление водорослей существенно снижает риск сердечных заболеваний

Проведенное исследование показало, что они благотворно влияют на сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вечерний курьер вчера в 02:51
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Экономика

Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли

Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
Lenta.ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с официальным сообщением для СМИ и всех не равнодушных людей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:41
Политика

В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

РИА Новости вчера в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное