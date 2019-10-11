Происшествия
КоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.РБКвчера в 02:25
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Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере
Известиявчера в 10:26
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Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Гаджеты
Прекращен выпуск процессоров Core i7 от Intel
Компания отметила, что заказы на эти процессоры можно будет продолжать до 24 апреля следующего года.
Goroday.ru вчера в 15:25
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Политика
Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:03
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
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Газета.Ru 01:49
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Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 вчера в 04:37
Армия и оружие
Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.
Gazeta.SPb вчера в 15:41
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости вчера в 09:49
Экономика
Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия вчера в 09:25
Происшествия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА Новости вчера в 20:05
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru 10 октября в 11:37
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Наука
Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Здоровье
Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах
Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor 09 октября в 04:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram Дурова
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Здоровье
Употребление водорослей существенно снижает риск сердечных заболеваний
Проведенное исследование показало, что они благотворно влияют на сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вечерний курьер вчера в 02:51
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Экономика
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
Lenta.ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с официальным сообщением для СМИ и всех не равнодушных людей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:41
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
РИА Новости вчера в 02:37