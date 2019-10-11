Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБК02:25

Подробнее о событии

Госдеп США отказался комментировать взрыв иранского танкера

Вести.Ru18:32

Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере

Известия10:26

Госдепартамент США не стал комментировать информацию о нападении на танкер Ирана

ТАСС15:08

Иран назвал взрывы на танкере в Красном море нападением

RT на русском08:53

Эксперт оценил возможность роста цен на нефть из-за ЧП с иранским танкером

РИА Новости11:23

Обстрелянный в Красном море иранский танкер взял курс на Персидский залив

Интерфакс08:03

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Газета.Ru14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 05:12
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM 06:39
Футбол

Мальчик с прической Ибрагимовича приглашен на матч сборной России

Газета.Ru вчера в 08:51
Гаджеты

Oppo представила новый смартфон Reno Ace

Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей вчера в 10:39
Космос

Ученых интересуют расплавленные планеты в начале их истории

Дэн Бауэр, астрофизик из центра пространства и обитаемости Бернского университета, говорит о том, что нереально наблюдать историю Земли, когда она была также горячей и расплавленной.
ГЛАС.RU 09 октября в 12:42
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

WomanHit.ru вчера в 03:07
Спорт

Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
RT на русском 13:19
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru 21:25
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Единоборства

Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо

Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:54
Политика

Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

REGNUM вчера в 12:22
Политика

Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта

Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.
Национальная служба новостей 04:54
Политика

Госдума отказалась сделать выходной на Пасху

Госдума отклонила законопроект об установлении выходного дня на Пасху, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:44
Политика

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия 23:06
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
Политика

В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.
Дождь 12:18
Теннис

Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий перед игрой с греком Стефаносом Циципасом в рамках полуфинального матча турнира в Шанхае.
ProstoProSport 07:56
Кино

Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите

Чита.Ру 09 октября в 23:54
Космос

Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике

Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары 09 октября в 05:13
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599

3DNews 09 октября в 03:35
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Политика

Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное