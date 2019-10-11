с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Гаджеты Oppo представила новый смартфон Reno Ace Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.

Космос Ученых интересуют расплавленные планеты в начале их истории Дэн Бауэр, астрофизик из центра пространства и обитаемости Бернского университета, говорит о том, что нереально наблюдать историю Земли, когда она была также горячей и расплавленной.

Кино Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие» На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Спорт Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Политика Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Единоборства Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.

Политика Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.

Политика Опрос показал отношение украинцев к федерализации Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Политика Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.

Политика Госдума отказалась сделать выходной на Пасху Госдума отклонила законопроект об установлении выходного дня на Пасху, передает корреспондент «Росбалта».

Политика Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Политика В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.

Теннис Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий перед игрой с греком Стефаносом Циципасом в рамках полуфинального матча турнира в Шанхае.

Космос Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".