Происшествия
КоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол
Мальчик с прической Ибрагимовича приглашен на матч сборной России
Газета.Ru вчера в 08:51
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей вчера в 10:39
Космос
Ученых интересуют расплавленные планеты в начале их истории
Дэн Бауэр, астрофизик из центра пространства и обитаемости Бернского университета, говорит о том, что нереально наблюдать историю Земли, когда она была также горячей и расплавленной.
ГЛАС.RU 09 октября в 12:42
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru вчера в 03:07
Спорт
Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
RT на русском 13:19
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Политика
Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь
На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:54
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
REGNUM вчера в 12:22
Политика
Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта
Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.
Национальная служба новостей 04:54
Политика
Госдума отказалась сделать выходной на Пасху
Госдума отклонила законопроект об установлении выходного дня на Пасху, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:44
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия 23:06
Политика
В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.
Дождь 12:18
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом
Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий перед игрой с греком Стефаносом Циципасом в рамках полуфинального матча турнира в Шанхае.
ProstoProSport 07:56
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Космос
Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике
Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары 09 октября в 05:13
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599
3DNews 09 октября в 03:35
Политика
Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14