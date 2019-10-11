с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Космос У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.

Политика Путин заявил, что он не против либерализма Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции России, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Политика Зеленский назвал условия выхода Украины из Минских соглашений Киеву придется выйти из минского процесса, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Правительство обяжет открыть подвалы для животных Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных, сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Политика Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Армия и оружие Эрдоган отказался прекращать операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Стамбуле, что поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить операцию, которую страна начала против сирийских курдов.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".

Футбол Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.