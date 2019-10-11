Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБК02:25

Подробнее о событии

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Газета.Ru14:42

Взрыв на иранском танкере назвали нападением

Телеканал 360°12:52

Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

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Интерфакс08:03

Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере

Известия10:26

Госдепартамент США не стал комментировать информацию о нападении на танкер Ирана

ТАСС15:08
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Происшествия

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