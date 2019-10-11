Происшествия
КоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Красная весна 08 октября в 15:34
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Кино
Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Культуромания 15:29
Футбол
Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.
Sport24.ru 11:14
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Армия и оружие
СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии
VistaNews вчера в 20:30
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 08 октября в 07:11
Политика
Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию
За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Утро.ru 13:30
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Экономика
Власти США временно приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Происшествия
Подозреваемую в выводе за рубеж 1 млрд рублей задержали в Москве
Сотрудники МВД совместно с ФСБ разоблачили преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей в валюте по фальшивым документам.
Москва 24 00:09
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Армия и оружие
Позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции
Войска Турции нанесли удары по району размещения американских военных в Сирии, сообщают СМИ. Турция устроила обстрел города Кобани.
Взгляд.ру 17:32
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами.
Известия 15:58
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 08 октября в 09:35
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Наука
Работу лекарств от астмы изучили на молекулярном уровне
В ходе работы исследователи из России, США, Канады, Франции и Германии исследовали одну из белковых молекулярных машин, которые встроены во внешнюю оболочку клетки.
ТАСС Наука вчера в 06:55
Политика
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
ТАСС 14:16
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
РИА Новости вчера в 16:16