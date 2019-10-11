с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Футбол Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины» Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Армия и оружие Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Политика Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.

Политика Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.

Экономика Власти США временно приостановили ICO Telegram Павла Дурова Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Подозреваемую в выводе за рубеж 1 млрд рублей задержали в Москве Сотрудники МВД совместно с ФСБ разоблачили преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей в валюте по фальшивым документам.

Экономика Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Армия и оружие Позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции Войска Турции нанесли удары по району размещения американских военных в Сирии, сообщают СМИ. Турция устроила обстрел города Кобани.

Политика США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами.

Общество Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.

Наука Работу лекарств от астмы изучили на молекулярном уровне В ходе работы исследователи из России, США, Канады, Франции и Германии исследовали одну из белковых молекулярных машин, которые встроены во внешнюю оболочку клетки.

Политика Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.