Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
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