Происшествия
КоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском вчера в 02:27
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила морские госиспытания
На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний.
Российская газета 10:20
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском 16:05
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Общество
Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
РБК 13:20
Экономика
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата
По данным РБК Краснодар, первый гипермаркет нового формата начнет работать в ноябре 2019 года, концепцию изменит магазин, расположенный рядом с главным офисом компании на улице Солнечной.
Деловая газета. Юг 14:28
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40
Политика
Зеленский считает отсутствие авиасообщения с Россией странным
Life.ru вчера в 18:09
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Футбол
Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Lenta.ru 16:39
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
РИА Новости вчера в 11:17