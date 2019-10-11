с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Армия и оружие Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Армия и оружие Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.

Футбол Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.

Политика Путин заявил, что он не против либерализма Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Экономика Котировки «Яндекса» упали более чем на 12% Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Общество Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».

Экономика «Магнит» откроет гипермаркет нового формата По данным РБК Краснодар, первый гипермаркет нового формата начнет работать в ноябре 2019 года, концепцию изменит магазин, расположенный рядом с главным офисом компании на улице Солнечной.

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Авто В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.