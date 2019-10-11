Происшествия
Lenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове имеет судимости
Политическая Экспертиза 05:05
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках
В одном из напитков выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другой не прошел тест по массовой концентрации бензойной кислоты, также были зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.
Известия 01:57
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Политика
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество
Четырехлетний сын ведущей NBC Кортни Кьюб прервал прямой эфир
Эхо Москвы вчера в 08:32
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 09 октября в 05:07
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Политика
Власти Японии усомнились в защите страны от «Искандеров»
Российская газета 06:28
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Политика
Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов
НКО признали иностранным агентом. Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.
Piter.tv 09 октября в 05:43
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Авто
Lada Vesta на вариаторе появится в продаже до конца года
В «АвтоВАЗе» заявили, что Vesta получит не только автоматическую трансмиссию, но и новый мотор.
Говорит Москва вчера в 00:57
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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