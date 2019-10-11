с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

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Происшествия В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».

Происшествия Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

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