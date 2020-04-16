Происшествия
ИнтерфаксФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Происшествия
Полиция Корсакова разыскивает мужчину, присвоившего чужой кошелек
Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, полиция просит обратиться в отдел УМВД России по Корсаковскому району по телефонам: 780-700 или 780-705.
АСТВ 21:50
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
Политика
Венесуэла вернула из ФРГ священный камень Куэка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну был возвращён, священный камень Куэка, вывезенный из Венесуэлы в 1998 году и установленный в Берлине.
RT на русском 20:02
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории
Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
НТВ 06:06
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 02:00
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
Ярошенко заподозрил у себя коронавирус
Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском 21:50
Здоровье
В Хакасии подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Хакасии число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 и составило 38 человек.
Росбалт 21:30
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Общество
Генсек ООН: мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
310 млн - почти половина от общего числа детей в мире - вместе с невозможностью ходить в школу лишились постоянного источника ежедневного питания дети, находящиеся вне школ, чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилиянельзя не обращать внимания на растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете.
Pravda.Ru 20:39
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Здоровье
Коронавирусом в Красноярском крае за сутки заболели 60 человек
В Красноярском крае число пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 60 человек.
Городские новости. Красноярск 04:04
Общество
Обматерившего новокузнецкого мэра спортсмена задержала полиция
На площадке для воркаута в парке имени Гагарина местный хоккеист заявил Кузнецову, что не собирается выполнять распоряжение и обматерил мэра.
Подъём 05:34
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08