Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Сергея Шмелева - второго подозреваемого в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

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