Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.

с чего всё началось

С экипажем немедленно связались, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — Красноярске, передает "Интерфакс". На борту самолета находятся около 150 человек. Самолет благополучно сел, а сообщившего о бомбе задержали.

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

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