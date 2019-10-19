Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

С экипажем немедленно связались, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — Красноярске, передает "Интерфакс". На борту самолета находятся около 150 человек. Самолет благополучно сел, а сообщившего о бомбе задержали.
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с чего всё началось

Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.
РИА Новости03:49

Подробнее о событии

В вынужденно севшем в Красноярске самолете бомбу не нашли

Интерфакс06:18

«Хотел вернуть самолет»: сообщение о бомбе на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing оставил опоздавший пассажир

КП - Красноярск04:48

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

ТВК03:45

Самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе

ДЕЛА.ru04:05

Звонок о минировании самолета Smartavia поступил от опоздавшего пассажира

ТАСС05:05

В Красноярске сел самолет, получивший сообщение о взрывчатке на борту

РИА Новости04:12

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

Пятый канал02:04
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

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РИА Новости 07:19
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Происшествия

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Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Кино

Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Космос

Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
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Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Политика

Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
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Происшествия

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РБК 02:27
Наука

Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония

Международная группа ученых, в которую входят сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ, обнаружила никогда не встречавшееся ранее соединение пятивалентного плутония.
Индикатор вчера в 13:02
Политика

Российский дипломат в ООН поставил на место украинского коллегу

В ходе выступления на заседании Четвёртого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский указал своему украинскому коллеге на нарушение прав журналистов на Украине.
Life.ru вчера в 21:59
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС 17 октября в 15:06
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Ученые: Люди набирают вес из-за «жидкого» сахара

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Чем полезен чеснок, рассказали медики

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Назван самый быстрый способ повысить производительность смартфона

Эксперты рассказали пользователям о быстром способе повысить производительность смартфона.
МедиаПоток 16 октября в 02:44
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Армия и оружие

В России возобновили работы по созданию ВНЭУ для неатомных субмарин

Военное обозрение вчера в 03:09
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

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Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира

Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.
Вести.Ru 08:10
Общество

Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре

Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
РБК 07:50
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
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Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

Lenta.ru 05:24
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