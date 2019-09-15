Происшествия
РИА НовостиВ Красноярске жильцов вернут в поврежденный хлопком дом
Комиссия решила вернуть жильцов в дом, который пострадал в Красноярске от хлопка, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Общество
Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Интерфакс 09:29
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily вчера в 09:38
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Оказалось, что в России самая высокая стоимость новых iPhone 11 Pro Max в пересчёте на доллары.
MobiDevices 13 сентября в 16:26
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru вчера в 11:27
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.
Lenta.ru 06:30
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Происшествия
Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
RT на русском 11:19
Гаджеты
Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7
В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.
UfaTime.ru 11:40
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию
Министерство обороны опубликовало кадры доставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию.
РИА Новости 11:05
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма 13 сентября в 23:55