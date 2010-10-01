Коронавирус
МедиазонаВ Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
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Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
КП - Красноярсквчера в 09:17
У медсестры из красноярской БСМП подтвердился предварительный тест на коронавирус
Наш Красноярский крайвчера в 09:19
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