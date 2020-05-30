Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Нападение на машину инкассаторов произошло утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска.

В Красноярске напали на инкассаторов

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