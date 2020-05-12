Происшествия
ТАССВ Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками. Такие материалы составили и в отношении его несовершеннолетних жертв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.
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с чего всё началось
В пресс-службе красноярского отдела МВД рассказали, что ночью 22 апреля в одном из районов города к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал их мобильные телефоны и ювелирные украшения.Московский Комсомолец04:23
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Ограбленных и изнасилованных россиянок оштрафовали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец04:23
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Газета.Ru вчера в 14:31
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Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей
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Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
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Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
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После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
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Замглавы Новороссийска уволили за шашлык в карантин
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