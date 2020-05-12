с чего всё началось

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками. Такие материалы составили и в отношении его несовершеннолетних жертв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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