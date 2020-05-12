Происшествия
ТАССВ Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками. Такие материалы составили и в отношении его несовершеннолетних жертв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.
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с чего всё началось
В пресс-службе красноярского отдела МВД рассказали, что ночью 22 апреля в одном из районов города к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал их мобильные телефоны и ювелирные украшения.Московский Комсомолец04:23
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Ограбленных и изнасилованных россиянок оштрафовали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец04:23
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Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
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ПРАЙМ 03:16
Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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ТАСС 06:40
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Вестник 04:28
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Общество
На Кубани с 23 мая отменят карантинные пропуска внутри муниципалитетов
С 23 мая в Краснодарском крае отменят пропускной режим внутри муниципальных образований, общественный транспорт в городах и поселках начнет работать в полном режиме.
РБК Краснодар 05:55
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
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Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Политика
Двое заболевших COVID-19 депутатов Госдумы находятся в больнице
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что два заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутата всё ещё находятся в больнице.
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Интерфакс 08:14
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
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Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
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В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
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REGNUM вчера в 20:26
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
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В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Армия и оружие
Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях
Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm вчера в 05:18
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
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Ведомости 10 мая в 11:05
Здоровье
Роспотребнадзор: «Решение по торговым центрам еще не принято»
В Саратовской области пока не планируется открытие торговых центров.
Взгляд-инфо 06:00