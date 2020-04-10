Коронавирус
7 канал КрасноярскВ Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд. Их снимут, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. Ограничен будет главным образом въезд в населённые пункты граждан без прописки.
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Где будут стоять КПП Росгвардии и полиции на выезде из Красноярска
Московский Комсомолецвчера в 15:13
В 16 территориях Красноярского края вводят ограничения на въезд и выезд. Рассказываем, где стоят КПП
Городские новости. Красноярсквчера в 09:02
Закрытие Красноярска на въезд и выезд из-за коронавируса: введен особый режим передвижения
КП - Красноярсквчера в 09:00
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Гаджеты
AMD может представить новые процессоры Ryzen 4000 уже в сентябре
Санта-Клара, США, 9 апреля 2020, 22:00 — REGNUM Компания AMD может представить новую серию своих процессоров Ryzen 4000 в сентябре 2020 года.
REGNUM 09 апреля в 15:00
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер 09 апреля в 08:39
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии
Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
Невские Новости 00:15
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Гаджеты
Microsoft отложила презентацию двухэкранного ноутбука Surface Neo
Исключением не стала и Microsoft, которая отложила все крупные презентации до лета следующего года, в числе которых отличился ноутбук Surface Neo с двумя дисплеями.
Дни24 09 апреля в 09:11
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Здоровье
Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы.
Известия 00:42
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в аэропорту Ижевска
Читайте такжеНа замминистра Минпромторга составили протокол после скандала в аэропорту Ижевска По словам Овсянникова, на входе в аэропорт Ижевска он выполнил законные требования сотрудников авиационной безопасности, однако не показал свой посадочный талон на авиарейс, а также квитанцию о покупке билета.
Общественное телевидение России вчера в 07:59
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Религия
Православные верующие встречают Лазареву субботу
Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 09 апреля в 03:14
Авто
Как мы будем выбирать автомобили через 15 лет – есть несколько мнений
Эксперты поинтересовались у работников автомобильной промышленности, какие характеристики будут иметь решающее значение через 15 лет, чтобы модель могла стать бестселлером.
За рулем 01:05
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник вчера в 09:43
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Кино
Вышел трейлер документального фильма про Стэнли Кубрика
Вышел трейлер документального фильма про режиссера Стэнли Кубрика, пишет Deadline. Картина называется «Kubrick by Kubrick».
Афиша Daily вчера в 06:05
Общество
В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс вчера в 13:02
Политика
Киев может быть затоплен из-за изношенной дамбы
Как сообщает ФАН со ссылкой на специалиста, изношенная дамба может стать причиной катастрофы в Киеве.
Политическая Экспертиза вчера в 13:20