Происшествия
REGNUMВ Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело
Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи
КП - Красноярск08:25
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Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Происшествия
Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота
Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
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Культура
Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Экономика
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 10:42
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Политика
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Футбол
«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года
Клубом с наибольшей выручкой стал «Зенит» — 11,31 млрд рублей при убытках в 15 млн рублей.
RT на русском 11:48
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
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Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
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Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Здоровье
В Башкирии собираются строить новый детский онкогематологический центр
В настоящее время на всю республику имеется одно отделение детской онкогематологии, способное принять 45 больных детей.
Стерлитамакский рабочий 09:36