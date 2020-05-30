Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело

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