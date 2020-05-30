Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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По факту нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

ТАСС04:00

«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи

КП - Красноярск08:25

В Красноярске произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину: подробности происшествия

ТВК06:35

Минздрав: раненых в Красноярске инкассаторов прооперировали, состояние тяжелое

Newslab.ru06:19

«Получили тяжелые травмы»: раненых при вооруженном нападении инкассаторов прооперировали

НГС2406:45

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости01:39

Видео с места нападения на инкассаторов в Красноярске

РЕН ТВ00:21
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Происшествия

При крушении самолёта Як-52 в Нижегородской области пострадал пилот

REGNUM 12:45
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
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Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru 28 мая в 23:06
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
7,4K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Футбол

25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса

В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.
Спорт-Экспресс 02:26
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
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Политика

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль

Sport24.ru 14:19
Футбол

В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений

Как отметил первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев, руководство региона и министерства поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и тренировочного процесса при условии строго соблюдения требований Роспотребнадзора.
Администрация Краснодарского края 12:01
Происшествия

В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий

Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
REGNUM 09:59
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Севастополе на 5 км возник пожар на рынке

Вести.Севастополь 05:36
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Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Здоровье

Очаг инфекции в Инзенской районной больнице, бесплатная юридическая помощь для всех пенсионеров региона. Суббота: обращение губернатора

Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице.
Ulpressa 14:27
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Футбол

ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году

Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
Кубань 24 10:35
Здоровье

Назван новый «апокалиптический» вирус

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК 13:27
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Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
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Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Политика

Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС 14:20
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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