Происшествия
Вести.RuВ Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи
КП - Красноярск08:25
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Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru 28 мая в 23:06
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Футбол
25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса
В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.
Спорт-Экспресс 02:26
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
Sport24.ru 14:19
Футбол
В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений
Как отметил первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев, руководство региона и министерства поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и тренировочного процесса при условии строго соблюдения требований Роспотребнадзора.
Администрация Краснодарского края 12:01
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий
Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
REGNUM 09:59
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
В Севастополе на 5 км возник пожар на рынке
Вести.Севастополь 05:36
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Здоровье
Очаг инфекции в Инзенской районной больнице, бесплатная юридическая помощь для всех пенсионеров региона. Суббота: обращение губернатора
Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице.
Ulpressa 14:27
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Футбол
ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
Кубань 24 10:35
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Политика
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС 14:20
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36