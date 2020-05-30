Происшествия
Вести.RuВ Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи
КП - Красноярск08:25
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Шоу-бизнес
Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»
Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Армия и оружие
Вице-президент Турции: Анкара не допустит неопределенности в Ливии
Анкара, 30 мая 2020, 10:09 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна не допустит неопределенности в Ливии.
REGNUM 03:09
Футбол
«Ростов» рассматривает возможность возвращения Гулиева
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает возможность возвращения полузащитника Аяза Гулиева, выступающего за «Спартак».
Чемпионат 11:02
Единоборства
Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC
Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
Pravda.Ru 28 мая в 02:10
Армия и оружие
В поисках МиГ-29: как американцы приняли новую партию в Сирии за поставки для Хафтара
В поисках неведомых ливийских МиГ-29, авторы фейков взяли новости из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему.
ФАН 13:10
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
Как сообщает ToDay News Ufa источник, Африканское командование ВС США сообщает, что в Тунис может вылететь вспомогательная бригада военнослужащих.
ToDay News Ufa 04:32
Общество
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Политика
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34