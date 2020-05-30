Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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По факту нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

ТАСС04:00

«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи

КП - Красноярск08:25

В Красноярске произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину: подробности происшествия

ТВК06:35

Минздрав: раненых в Красноярске инкассаторов прооперировали, состояние тяжелое

Newslab.ru06:19

«Получили тяжелые травмы»: раненых при вооруженном нападении инкассаторов прооперировали

НГС2406:45

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости01:39

Видео с места нападения на инкассаторов в Красноярске

РЕН ТВ00:21
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Происшествия

Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 12:32
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Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
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Экономика

В России появятся три новые особые экономические зоны

Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Культура

Старейший актер российского театра умер от коронавируса

Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Здоровье

Назван новый «апокалиптический» вирус

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
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Общество

Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
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Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru 28 мая в 17:00
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК 03:03
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Армия и оружие

Вице-президент Турции: Анкара не допустит неопределенности в Ливии

Анкара, 30 мая 2020, 10:09 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна не допустит неопределенности в Ливии.
REGNUM 03:09
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Футбол

«Ростов» рассматривает возможность возвращения Гулиева

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает возможность возвращения полузащитника Аяза Гулиева, выступающего за «Спартак».
Чемпионат 11:02
Единоборства

Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
Pravda.Ru 28 мая в 02:10
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Армия и оружие

В поисках МиГ-29: как американцы приняли новую партию в Сирии за поставки для Хафтара

В поисках неведомых ливийских МиГ-29, авторы фейков взяли новости из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему.
ФАН 13:10
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

Как сообщает ToDay News Ufa источник, Африканское командование ВС США сообщает, что в Тунис может вылететь вспомогательная бригада военнослужащих.
ToDay News Ufa 04:32
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Общество

Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов

В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 08:27
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Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
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Общество

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
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Политика

ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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