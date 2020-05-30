В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

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