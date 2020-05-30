Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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Видео с места нападения на инкассаторов в Красноярске

РЕН ТВ00:21

«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

КП - Красноярск04:50

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на инкассаторов в Красноярске. Преступники все еще в бегах

Newslab.ru04:14

Появилось видео с момента нападения на инкассаторов в Красноярске

НГС2400:38

Что известно о нападении на инкассаторов: информация с места событий

ТВК02:37

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости01:39

По факту нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

ТАСС04:00
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv вчера в 03:42
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Здоровье

В России предложили запретить таблетки для абортов

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила запретить продажи абортируемых лекарственных препаратов в рамках работы, направленной на «защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия».
Lenta.ru вчера в 07:10
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Политика

Страны ЕС и Британия обсуждают санкции США против проектов Ирана

В феврале в МИД России завили, что Россия намерена не допустить попыток США вернуть санкции против Ирана на уровне Совета Безопасности ООН.
RT на русском 04:46
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Футбол

Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб

Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Общество

В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет

Май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет, сообщает центр погоды «Фобос» в субботу, 30 мая.
Известия 04:13
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Финансы

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян

Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
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Общество

SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии

Согласно новому исследованию, мировые военные расходы в 2019 году достигли самого высокого уровня и увеличились на 7,2% по сравнению с военными расходами в 2010 году.
РИА Новости вчера в 21:53
1
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Общество

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:50
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

РИА Новости вчера в 21:23
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Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
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Музыка

Леди Гага выпустила новый альбом

Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru вчера в 08:33
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Здоровье

Больницы Подмосковья начнут переводить на обычный режим работы 8 июня

Первыми начнут восстанавливать работу кардиологий и травматологий — учреждений, где оказывают срочную помощь пациентам.
Телеканал 360° вчера в 15:39
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Общество

Роспотребнадзор обозначил условия для открытия храмов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
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Экономика

Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru вчера в 08:06
1,1K
Здоровье

Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится

Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости 28 мая в 21:10
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Здоровье

В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
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Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новости вчера в 22:40
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Общество

Минздрав РФ учредит награды за борьбу с коронавирусом

Уфа, 30 мая 2020, 12:42 — REGNUM Для медицинских работников, которые отличились в борьбе с коронавирусом, учредят ведомственные награды в России.
REGNUM 05:42
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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