Происшествия
Российская газетаНападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске. На кадрах видно, что ограбление произошло очень быстро.
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Здоровье
В Югре за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Рекордные 167 новых случаев коронавируса выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, около трети пришлось на Сургутский район, куда ранее власти ограничили въезд, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:04
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Здоровье
Алтайский Минздрав опроверг данные о сокращении врачей-травматологов
Алтайская правда 02:00
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Замана вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Футбол
Российские футбольные лиги могут изменить названия
Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев рассказал о причинах и вариантах переименования российских футбольных лиг, которое может произойти с сезона-2021/22.
Metaratings 03:53
Общество
Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 22:46
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Футбол
Что там с футболом в Украине? 0 заражений у игроков, «Динамо» Киев может пролететь мимо ЛЧ, о рестарте объявили за три дня
30 мая матчем «Колос» — «Десна» возобновляется чемпионат Украины, а на следующий день играют «Шахтер» и киевское «Динамо».
Матч ТВ 02:16
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт вчера в 02:35
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости 28 мая в 21:10
Общество
В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен
Оперативный штаб во главе с губернатором Андреем Бочаровым принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Волгоградская правда 00:11
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
В Ивановской области количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией опять значительно выросло
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3747 (41,9%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:36
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к пересмотру санкций в условиях пандемии
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) считает введение и сохранение санкций в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
Известия 03:23
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля
Минпромторг РФ назвал лучшим временем для покупки автомобиля снятие ограничений и открытие автосалонов в России.
МедиаПоток вчера в 05:01
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Здоровье
За сутки в Прикамье у 47 человек выявили коронавирусную инфекцию
За последние сутки в Пермском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19.
Новости Перми 59.ru вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Единоборства
Глава UFC ответил на обвинения Джонса во лжи
Газета.Ru 03:59