Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске. На кадрах видно, что ограбление произошло очень быстро.
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По факту нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

ТАСС04:00

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на инкассаторов в Красноярске. Преступники все еще в бегах

Newslab.ru04:14

Видео с места нападения на инкассаторов в Красноярске

РЕН ТВ00:21

Появилось видео с момента нападения на инкассаторов в Красноярске

НГС2400:38

В сети появилось видео нападения на инкассаторов

ТВК00:54

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости01:39

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

КП - Красноярск02:30
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Общество

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Российская газета вчера в 09:18
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Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 22:46
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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Что там с футболом в Украине? 0 заражений у игроков, «Динамо» Киев может пролететь мимо ЛЧ, о рестарте объявили за три дня

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Политика

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Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

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В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

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Общество

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Оперативный штаб во главе с губернатором Андреем Бочаровым принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Волгоградская правда 00:11
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Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Общество

В Ивановской области количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией опять значительно выросло

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Экс-канцлер Германии призвал к пересмотру санкций в условиях пандемии

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) считает введение и сохранение санкций в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
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В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

Минпромторг РФ назвал лучшим временем для покупки автомобиля снятие ограничений и открытие автосалонов в России.
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Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
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За сутки в Прикамье у 47 человек выявили коронавирусную инфекцию

За последние сутки в Пермском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19.
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Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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Глава UFC ответил на обвинения Джонса во лжи

Газета.Ru 03:59
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