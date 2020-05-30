Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске. На кадрах видно, что ограбление произошло очень быстро.

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

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