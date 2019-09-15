Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. По его словам, на борту воздушного судна, принадлежащего компании "Красавиа", находились 116 человек.
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Пассажиры севшего из-за неисправности в Красноярске самолета вылетели в Уфу

ТАСС07:39

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Интерфакс02:28

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу

РИА Новости08:05

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

НГС2402:45

В Красноярске приземлился Як-42, у которого отказал правый двигатель

КП - Красноярск04:07

Фото с места аварийной посадки Як-42 в Красноярске

РЕН ТВ02:13

СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Красноярске

РБК06:09
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Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
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Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов

На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
Взгляд.ру 08:58
Энергетика

Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов

В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.
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Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
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Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
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Актрису подключили к аппарату ИВЛ.
Дни24 05:27
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Футбол

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

РИА Новости вчера в 13:15
Политика

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Футбол

«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»

"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Здоровье

Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь

«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
Суть событий 13 сентября в 06:56
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Политика

Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

РБК 08:32
Волейбол

Женская сборная России по волейболу победила японок на Кубке мира

Сегодня, 15 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 09:01
Армия и оружие

В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400

В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
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Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.
Газета.Ru 08:20
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Шоу-бизнес

Галустяна могут госпитализировать из-за отравления лобстерами

SM News 08:25
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
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Джастан Гэтжи: Жду победителя боя Хабиб – Фергюсон

Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон . Я жду, – сказал Гэтжи в интервью в октагоне.
Спорт день за днем 02:59
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU вчера в 14:59
Армия и оружие

Разведка США сообщила о пяти неудачных испытаниях «Буревестника»

Американский телеканал CNBC сообщает, что по данным разведки, Россия провела минимум 5 испытаний крылатой ракеты "Буревестник", причём все пуски завершились авариями.
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября, пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.
Известия 00:33
Гаджеты

«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу

"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Армия и оружие

В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»

Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Спорт

Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника

На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
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