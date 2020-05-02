с чего всё началось

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации. Об этом сообщается на сайте минздрава Красноярского края. Врачи в течение недели боролись за жизнь Непомнящей, но, несмотря на их усилия, женщина умерла 1 мая.

В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

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Общество Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения. 2

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Путешествия Россиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств. 522

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Шоу-бизнес Дедушка супруги Александра Овечкина скончался от коронавируса Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина до последнего верила, что все обойдется, но пожилой возраст Векслера и слабое здоровье сделали своем темное дело.

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Общество В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации» Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования. 166

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Общество Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. 1,2K