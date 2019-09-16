Обширное возгорание многоэтажного дома унесло жизни восьми человек в Красноярске. На месте происшествия работают следственные органы. Согласно имеющейся информации, открытое горение началось в пятиэтажном доме, который расположен на улице Гусарова в краевой столице.

Восемь человек стали жертвами возгорания жилого дома в Красноярске

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