Происшествия

iReactoriReactorВосемь человек стали жертвами возгорания жилого дома в Красноярске

Обширное возгорание многоэтажного дома унесло жизни восьми человек в Красноярске. На месте происшествия работают следственные органы. Согласно имеющейся информации, открытое горение началось в пятиэтажном доме, который расположен на улице Гусарова в краевой столице.
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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

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