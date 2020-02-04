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Российская газетаВрач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии
Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
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ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам
КП - Красноярсквчера в 23:07
Красноярский врач помог призывнику с отсрочкой от армии и заплатит за это 3 миллиона
Newslab.ruвчера в 23:22
ФСБ поймала врача, за взятку поставившего ложный диагноз призывнику
Городские новости. Красноярсквчера в 23:10
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