Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВрач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции

РИА Новостивчера в 23:24

ФСБ: заведующий урологией больницы №4 в Красноярске за взятку ставил ложные диагнозы призывникам

КП - Красноярсквчера в 23:07

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту от службы в армии

ТАССвчера в 23:34

Красноярский врач помог призывнику с отсрочкой от армии и заплатит за это 3 миллиона

Newslab.ruвчера в 23:22

Контрразведчики поймали завотделением красноярской больницы №4 на взятке от уклониста

ДЕЛА.ruвчера в 23:45

Для желающих «откосить»: врач-уролог получил миллионный штраф за ложный диагноз

НГС2400:33

ФСБ поймала врача, за взятку поставившего ложный диагноз призывнику

Городские новости. Красноярсквчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Происшествия

МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.
RT на русском 01:54
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
ТАСС вчера в 18:49
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Гаджеты

Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии

В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
3DNews 00:44
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Технологии

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
REGNUM 01:26
Общество

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
RT на русском 01:31
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru 02 февраля в 20:58
Армия и оружие

Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции

31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Городовой вчера в 05:45
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Энергетика

Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти

Саудовская Аравия обратилась к странам, входящим в ОПЕК, с предложением сократить добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 18:50
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
REGNUM вчера в 21:44
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Политика

В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.
Lenta.ru 01:43
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Здоровье

Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Известия вчера в 23:27
Армия и оружие

Военные провели учения с ЗРК C-300 и С-400 на территории ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.
Известия 00:18
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 02 февраля в 08:15
Политика

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru вчера в 19:52
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное