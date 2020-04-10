Коронавирус
Sibnovosti.ruВ Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд
Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса в регионе.
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с чего всё началось
В некоторых населенных пунктах Красноярского края, в том числе в самом Красноярске, введут ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса, говорится в указе губернатора региона, размещенном на краевом портале правовой информации.РБКвчера в 11:58
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В Красноярске и нескольких населенных пунктах края введут ограничения на въезд и выезд
Новая газетавчера в 11:26
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Экономика
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Finam.Ru вчера в 09:26
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Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии
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Происшествия
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
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Моделирование показало, как при кашле распространяется коронавирус
ToDay News Ufa вчера в 07:33
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В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
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Российская газета вчера в 14:49