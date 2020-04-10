с чего всё началось

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

Общество В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29. 2

Экономика Банки попросили ввести наказание за подделку данных для кредитных каникул Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил властям новый пакет предложений о регуляторных послаблениях, где, в частности, попросил установить ответственность для заемщиков, которые недобросовестно воспользовались кредитными каникулами. 1

Здоровье Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Гаджеты В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12 В компании Xiaomi, разработавшей прошивку MIUI 12, рассказали об особенностях данного обновления.

Экономика Туроператорам не хватает на туристов Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.

Общество В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе. 2K

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters. 1,9K

Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 127

Здоровье Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,3K

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 225

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Экономика ЦБ временно разрешил банкам выдавать ипотеку удаленно ЦБ временно смягчает требования для банков по идентификации клиентов, чтобы они могли проводить ипотечные сделки удаленно, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram. 669

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. 812

Происшествия В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». 7

Происшествия В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.

Игры Научно-фантастическое приключение Commander '85 вышло на Kickstarter Разработчики из студии The Moonwalls объявили о запуске Kickstarter-кампании на доработку приключения Commander '85.