Происшествия
Rambler News ServiceВ Красноярске задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
Один из задержанных был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Армия и оружие
США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
ТАСС 19:18
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
RT на русском 06:52
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Общество
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Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
РИА Новости 12:43
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru 16:39
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»
Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
Чемпионат 15:38
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Представители украинской диаспоры побывали в Крыму
Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.
Экономика сегодня 08:06
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«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
Экономика
Одиннадцать лет в обед: социальные вычеты обесценились в 2,5 раза
Аналитики БКС «Премьер» подсчитали, что за это время рубль обесценился в 2,54 раза. Повысить базовый показатель предлагают депутаты.
Известия 12 октября в 17:01
Кино
Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе
Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.
Rambler News Service 08:52
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Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Футбол
Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.
Чемпионат 19:12
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Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 11:40
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК 18:48
Игры
Чем PlayStation 5 отличается от Xbox Scarlett
Microsoft называет свою консоль следующего поколения Project Scarlett.
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Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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