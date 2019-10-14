Один из задержанных был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.

В Красноярске задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти

Армия и оружие США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.

Происшествия В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.

Происшествия Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Общество В России завершился переход на цифровое телевещание Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.

Шоу-бизнес Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс» Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.

Политика Представители украинской диаспоры побывали в Крыму Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.

Космос Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.

Экономика Одиннадцать лет в обед: социальные вычеты обесценились в 2,5 раза Аналитики БКС «Премьер» подсчитали, что за это время рубль обесценился в 2,54 раза. Повысить базовый показатель предлагают депутаты.

Кино Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.

Политика Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Футбол Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.

Политика Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Игры Чем PlayStation 5 отличается от Xbox Scarlett Microsoft называет свою консоль следующего поколения Project Scarlett.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Армия и оружие Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.