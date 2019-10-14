Происшествия

REGNUMREGNUMВ Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю.
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