Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю.

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

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