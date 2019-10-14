Происшествия
REGNUMВ Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю.
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Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в регионе немного снизилась
Снизилось и количество госпитализированных с ОРВИ.Как добавляют в Роспотребнадзоре, сейчас в Калужской области выявляют парагрипп, а также аденовирусы, но грипп пока не пришел в регион.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Теннис
Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в финальном матче теннисного турнира серии «Мастерс», проходившего в Шанхае.
Гаджеты
Раскрыты характеристики новой доступной версии смартфона Honor 20
Китайский бренд Honor готовит новый смартфон с модельным номером LRA-AL00, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, пишет ресурс iXBT.Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения на 48, 8 и 2 мегапикселя.
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Армия и оружие
Трамп подписал указ о санкциях против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.
Происшествия
В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта
Новые фигуранты В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
Общество
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья
По данным исследования, с июля 2018 по июль 2019 года ввод жилья в расчете на человека составил 0,852 кв. м. Сейчас средняя обеспеченность жильем в области составляет 28,2 кв. м. Лидером среди регионов РФ стала Ленинградская область.
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Футбол
Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.