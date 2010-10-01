Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в настоящее время они допрашиваются.

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

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