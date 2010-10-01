Происшествия
RT на русскомВ Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в настоящее время они допрашиваются.
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Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении до смерти мужчины в Красноярске
Интерфакс - Россия22:12
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Читинец зарезал жену на глазах у детей
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Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
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В Литву прибывают американские военные
В информационном издании «Интерфакс» уточняют, что в Литву прибыло 200 американских военнослужащих.
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МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
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