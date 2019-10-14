Происшествия
РидусВ Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве биатлониста
Двое мужчин, подозреваемых в убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, задержаны в Красноярске. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из задержанных ранее был судим за грабеж и мошенничество, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
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Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
Армия и оружие
Мудрые решения в российско-саудовских отношениях: «Тор» здесь уместен
Напомним, атака на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, которую 14 сентября, по остающейся в качестве основной версии, осуществило йеменское повстанческое движение "Ансар Алла" (" Помощники Аллаха", хуситы), привела к сокращению уровня добычи нефти в крупнейшей арабской монархии почти вдвое.
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье". Инцидент произошел в ночь на вторник.
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
Политика
«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум
Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
Армия и оружие
Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе
Происшествия
Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора
Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента.
Общество
Губернатор и ГФИ представили сотрудникам СГЮА врио ректора
Сегодня, 15 октября, губернатор Валерий Радаев представил коллективу Саратовской государственной юридической академии врио ректора Екатерину Ильгову.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Единоборства
Боксер Патрик Дэй находится в коме после нокаута
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Политика
В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда Солли найдена мертвой
25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Экономика
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора», сказал Ясинский.
Армия и оружие
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о профилактике осенних заболеваний. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Уругвая
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.