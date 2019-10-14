Происшествия

РидусРидусВ Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве биатлониста

Двое мужчин, подозреваемых в убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, задержаны в Красноярске. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из задержанных ранее был судим за грабеж и мошенничество, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
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