Происшествия
Российская газетаВ Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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МВД раскрыло подробности задержания бандитов, стрелявших в красноярских инкассаторов
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Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
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В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
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