Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Слишком наследили: как задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

КП - Красноярск01:38

МВД раскрыло подробности задержания бандитов, стрелявших в красноярских инкассаторов

Newslab.ruвчера в 23:30

Стрелявших в инкассаторов троих налетчиков задержали

НГС24вчера в 22:37

Полицейские рассказали подробности задержания налетчиков на инкассаторов

ТВКвчера в 23:29

Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов

Наш Красноярский крайвчера в 22:41

Налетчиков на красноярских инкассаторов задержали

ДЕЛА.ruвчера в 22:38

Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Городские новости. Красноярсквчера в 22:44
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Экономика

Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения

Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
Коммерсантъ 04:55
Политика

Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.
Коммерсантъ 02:55
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Авто

Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda

Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Армия и оружие

На Украине назвали способ ударить по Сибири

Lenta.ru вчера в 17:09
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Авто

Geely подняла цены на свои кроссоверы в РФ

Новый компактный кроссовер Geely Coolray прибавил в цене только в одной, стартовой комплектации Comfort – она подорожала на 30 тыс. рублей и теперь стоит 1 119 999 рублей.
Автоновости дня 06 июня в 02:01
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» ответил на критику «неканоничного» Джокера

Ранее режиссер не раз утверждал, что большая часть сцен с Джаредом Лето была вырезана из фильма, именно поэтому фанаты не оценили его работу по достоинству.
Киноафиша России 05 июня в 07:05
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Политика

Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
Вести.Ru 04:52
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Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
13
Общество

За сутки коронавирус выявлен сразу у 228 жителей Воронежской области

За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:04
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Политика

«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»

Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:27
Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
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Происшествия

В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке

Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
Здоровье

Минздрав: вакцинация от гриппа может начаться в августе

Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
Будущее России. Национальные проекты 06 июня в 08:45
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Общество

Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
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Культура

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС 04:11
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Здоровье

Еще 305 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:49
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
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Футбол

Донни ван де Бек может перейти в «Манчестер Юнайтед»

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 45 очков.
ODDS.ru 01:43
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Происшествия

В Крыму дело бывшего лидера «Меджлиса» Джемилева направили в суд

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу»,- сказано в сообщении ведомства.
Бизнес-газета 04:35
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