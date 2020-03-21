Коронавирус
Городские новости. КрасноярскВ Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у трех человек.
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В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Городские новости. Красноярсквчера в 23:19
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Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу
Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Экономика
ЦБ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования
Банк России подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»
Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Экономика
В Минфине рассказали о росте ВВП России
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Футбол
Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА
"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A
Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Политика
В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Музыка
Певец Чингис Ли возмутился решением Минкультуры Бурятии отменить его концерт
Сам певец назвал свой пост «постом недовольства в сторону Министерства культуры Бурятии». И связано это с отменой его юбилейного концерта.