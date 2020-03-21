Коронавирус

Городские новости. КрасноярскГородские новости. КрасноярскВ Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у трех человек.
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Пятый красноярец заразился коронавирусом

ДЕЛА.ruвчера в 23:17

Коронавирус официально подтвержден еще у одного человека. За сутки под наблюдение отправили еще тысячу

НГС24вчера в 23:28

Минздрав Красноярского края сообщил о пятом зараженном коронавирусом

Newslab.ru01:52

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего

КП - Красноярск00:43

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Городские новости. Красноярсквчера в 23:19

В Красноярске число заболевших коронавирусом выросло до пяти человек

РИА Новостивчера в 23:44

В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

ТАССвчера в 23:51
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Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Экономика

ЦБ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования

Банк России подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования.
Известия 06:39
Политика

МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Вести.Ru 07:21
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Экономика

В Минфине рассказали о росте ВВП России

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
RT на русском 06:41
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 19 марта в 03:07
Общество

Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина

На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Украина.ру 05:49
Футбол

Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
РИА Новости 06:52
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили вчера в 04:57
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Псковское агентство информации вчера в 07:08
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A

Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.
Rusargument 05:08
Технологии

Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google

Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
OAnews вчера в 03:20
Политика

В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
RT на русском 05:47
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 19 марта в 12:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Авто

АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

МИР 24 19 марта в 13:27
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Музыка

Певец Чингис Ли возмутился решением Минкультуры Бурятии отменить его концерт

Сам певец назвал свой пост «постом недовольства в сторону Министерства культуры Бурятии». И связано это с отменой его юбилейного концерта.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 20:40
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