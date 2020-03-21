Коронавирус
Городские новости. КрасноярскВ Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у трех человек.
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В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Городские новости. Красноярсквчера в 23:19
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Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Футбол
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем времяпрепровождении в период пандемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Происшествия
В Ростове машина ДПС сбила пешехода
Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле сбили пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть в неположенном месте.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Космос
В Сирии найдены следы «конца света»
В Абу-Хурейре был найден удивительный слой принесенной из космоса «темной материи».
Общество
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом
Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Спортски журнал».
Здоровье
«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы
За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Общество
Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом
Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Общество
Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
Космос