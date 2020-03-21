Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у трех человек.

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

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