Коронавирус

Городские новости. КрасноярскГородские новости. КрасноярскВ Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии. Позже коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у трех человек.
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В Красноярске число заболевших коронавирусом выросло до пяти человек

РИА Новостивчера в 23:44

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего

КП - Красноярск00:43

В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

ТАССвчера в 23:51

Минздрав Красноярского края сообщил о пятом зараженном коронавирусом

Newslab.ru01:52

Коронавирус официально подтвержден еще у одного человека. За сутки под наблюдение отправили еще тысячу

НГС24вчера в 23:28

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Городские новости. Красноярсквчера в 23:19

Пятый красноярец заразился коронавирусом

ДЕЛА.ruвчера в 23:17
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Общество

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК 08:06
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Футбол

Полузащитник ЦСКА Кучаев: на карантине я играю в компьютер

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем времяпрепровождении в период пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 07:46
Здоровье

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия

На горящем складе завода в Подмосковье происходят взрывы

BFM.ru 07:51
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ вчера в 06:09
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Происшествия

В Ростове машина ДПС сбила пешехода

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле сбили пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть в неположенном месте.
Rostof.ru 04:38
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Общество

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Интерфакс 06:07
Космос

В Сирии найдены следы «конца света»

В Абу-Хурейре был найден удивительный слой принесенной из космоса «темной материи».
Мир новостей 04:59
Общество

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 08:26
Футбол

Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом

Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Спортски журнал».
Чемпионат 03:24
Здоровье

«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы

За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Новая газета 08:42
Общество

Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом

Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:04
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Культура

Бекмамбетов снял эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

RuNews24.ru 00:29
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 05:40
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Общество

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
Интерфакс 07:55
Космос

В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Дни24 вчера в 10:01
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