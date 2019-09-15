Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка

Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
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Жителям дома в Красноярске, где произошел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры

ТАСС08:59

В Красноярске жильцов вернут в поврежденный хлопком дом

РИА Новости08:51

«Накануне пахло хлоркой»: собираем хронологию взрыва на Аральской

НГС2408:11

Жители дома на Аральской, в котором прогремел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры

КП - Красноярск09:00

«У нас аж дом подпрыгнул»: очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке Красноярска

ТВК07:27

Рассказываем все, что известно о взрыве в жилом доме на Аральской

ТВ-Енисей09:13

Из-за взрыва в доме в красноярских Черемушках эвакуировали 37 человек

Newslab.ru05:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу

Телепрограмма 13 сентября в 23:55
Авто

Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор

Российская газета 10:53
Происшествия

Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Здоровье

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Энергетика

WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Политика

Сноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Политика

В США объяснили, почему считают Иран ответственным за атаки на саудовские нефтяные объекты

Масштаб и точность атак на саудовские нефтяные объекты дают основания предположить, что они осуществлялись не со стороны Йемена, а с северо-запада, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
ПРАЙМ 16:35
Футбол

Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55
Политика

Чемезов: Superjet может получить российское название

Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Наука

Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день

Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:04
Происшествия

Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Фигурное катание

15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву

15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU вчера в 14:15
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Футбол

В Сети набирает популярность видео с танцем пермячки на баскетбольном матче в Китае

Новости Перми 59.ru 12:42
Авто

Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда

Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Гаджеты

Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme

Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Политика

В Мосгордуме может появиться фракция «Единой России»

Нынешний регламент столичного парламента не предполагает создания такого объединения из единороссов, прошедших в Мосгордуму как самовыдвиженцы.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Футбол

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru 10:43
Волейбол

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой

38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Авто

Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс вчера в 00:22
Политика

Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире

Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 09:00
Театры

В Екатеринбурге школьникам показали спектакль с изнасилованием

Портал 66.ру рассказал о фестивале «Реальный театр» в ТЮЗе, в одном из спектакле которого приняли участие обнажённые актёры и была изображена сцена изнасилования.
ИнфоСМИ 13 сентября в 05:18
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Представитель церкви вступился за венчание Собчак

Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.
Телепрограмма вчера в 09:56
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
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