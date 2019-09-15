Происшествия
РИА НовостиВ Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Телепрограмма 13 сентября в 23:55
Авто
Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор
Российская газета 10:53
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Энергетика
WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Политика
В США объяснили, почему считают Иран ответственным за атаки на саудовские нефтяные объекты
Масштаб и точность атак на саудовские нефтяные объекты дают основания предположить, что они осуществлялись не со стороны Йемена, а с северо-запада, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
ПРАЙМ 16:35
Футбол
Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Наука
Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день
Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:04
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Фигурное катание
15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU вчера в 14:15
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Футбол
В Сети набирает популярность видео с танцем пермячки на баскетбольном матче в Китае
Новости Перми 59.ru 12:42
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Политика
В Мосгордуме может появиться фракция «Единой России»
Нынешний регламент столичного парламента не предполагает создания такого объединения из единороссов, прошедших в Мосгордуму как самовыдвиженцы.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru 10:43
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс вчера в 00:22
Политика
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 09:00
Театры
В Екатеринбурге школьникам показали спектакль с изнасилованием
Портал 66.ру рассказал о фестивале «Реальный театр» в ТЮЗе, в одном из спектакле которого приняли участие обнажённые актёры и была изображена сцена изнасилования.
ИнфоСМИ 13 сентября в 05:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Представитель церкви вступился за венчание Собчак
Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.
Телепрограмма вчера в 09:56
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31