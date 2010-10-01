В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны. Ведомство сформировало сводный отряд для помощи в Северо-Енисейском районе по поручению президента Владимира Путина и по указаниям главы Минобороны Сергея Шойгу.

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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