В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны. Ведомство сформировало сводный отряд для помощи в Северо-Енисейском районе по поручению президента Владимира Путина и по указаниям главы Минобороны Сергея Шойгу.

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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