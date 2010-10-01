Коронавирус

РБКРБКВ Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Прибывшие военные займутся развертыванием полевого госпиталя в поселке Еруда Северо-Енисейского района. Отряд Минобороны был сформирован для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Красноярском крае по поручению Владимира Путина.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

РБК00:32

В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом

RT на русскомвчера в 22:53

В Красноярск прибыли первые самолеты со специалистами МО для борьбы с коронавирусом

ТАСС00:06

Сводный отряд Минобороны со спецтехникой переброшен в Красноярский край для борьбы с коронавирусом

Интерфакс - Россия00:00

Армия перебрасывает в Красноярский край отряд для борьбы с коронавирусом

Вести.Ruвчера в 23:44

По поручению президента в район Красноярского края со вспышкой коронавируса перебрасывают силы минобороны

Newslab.ruвчера в 22:38

В Красноярский край прибыл сводный отряд Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом: видео

ТК Звездавчера в 22:00
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Рост распространения коронавируса в России остановился

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