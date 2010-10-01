Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом

В соответствии с указом президента России Владимира Путина военнослужащие развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. В сводный отряд войдут 77 врачей и младших медицинских специалистов.
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Минобороны направит сводный отряд в Красноярский край для борьбы с COVID-19

Коммерсантъ Новосибирск22:54

В Красноярский край прибыл сводный отряд Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом: видео

ТК Звезда22:00

В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом

RT на русском22:53

По поручению президента в район Красноярского края со вспышкой коронавируса перебрасывают силы минобороны

Newslab.ru22:38

В Красноярский край перебросят силы Минобороны для борьбы с коронавирусом

ТАСС22:02

Минобороны РФ перебрасывает сводный отряд и спецтехнику в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусом

Интерфакс - Россия22:00

Минобороны перебросит силы в Красноярский край для борьбы с коронавирусом

News.ru22:53
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Авто

Обновленный Suzuki Swift официально представлен

CarsWeek.ru 13:34
Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
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Общество

Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
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Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
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Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Компания Nissan намерена в текущем году существенно уменьшить уровень расходов.
Faktom вчера в 07:34
52
Авто

Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 13:44
10
Авто

BMW M8 от Manhart ускоряется до «сотни» за 2,6 секунды

Автомобиль ускоряется с места до «сотни» за 2,6 секунды: на 0,6 секунды быстрее, чем базовое купе BMW M8, и на 0,1 секунды быстрее, чем Porsche 911 Turbo S. На разгон до 200 км/ч MH8 800 требуется еще 5,7 секунды.
110km.ru 15 мая в 06:50
1
Авто

Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления

Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6,2K
Авто

За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня 01:06
16
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
45
Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
20
Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском 21:41
2
Гаджеты

Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств

Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
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Авто

Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером

Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru вчера в 07:28
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Спорт

Mortal Kombat 11 добавляет новых героев в смертельную битву

Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath.
Megaobzor.com 15 мая в 12:51
1
Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру вчера в 15:54
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Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
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Общество

В МВД заявили о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД рассказали, когда россиян будут штрафовать за бездействие при коронавирусе, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 09:08
5,7K
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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Происшествия

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.
Твой Иркутск 20:55
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
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Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч

За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке были проданы пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.
РЕН ТВ 17:14
Гаджеты

Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
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Игры

В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios

Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Авто

В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»

В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
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Посёлок в России
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