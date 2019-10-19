Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе. В этот день во всех городах и районах региона будут приспущены государственные флаги.
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21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы

ТВК12:15

Александр Усс выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия в Курагинском районе

Наш Красноярский край08:26

В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

РИА Новости07:38

В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

РБК08:26

Режим ЧС ввели в районе Красноярского края, где произошел прорыв дамбы

ТАСС07:20

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1

РИА Новости 14:17
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Власти рассказали о причинах прорыва дамбы в Красноярском крае

Губернатор считает, что природный фактор стать причиной ЧП. По словам Усса, в настоящее время сложно назвать точную причину прорыва.
Газета.Ru 04:06
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Газета.Ru 13:59
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Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 17 октября в 10:51
Армия и оружие

Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
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Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

По его данным, мать продавала девочку педофилам.
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Общество

«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Фигурное катание

Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Армия и оружие

Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии

Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
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Григорян прокомментировал новость об уходе с поста тренера «Тамбова»

Газета.Ru 11:58
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Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией

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Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия

В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета

В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
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Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Происшествия

Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми

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Политика

Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.
РЕН ТВ 13:40
Общество

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
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Умер теннисист Александр Волков

Коммерсантъ 09:28
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 24 раза нарушили режим тишины

REGNUM 17 октября в 03:11
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В МИД РФ отреагировали на голосование в Великобритании по Brexit

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, где приняли поправку, которая обязывает премьер-министра страны просить отсрочку Brexit.
РЕН ТВ 12:46
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
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