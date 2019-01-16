Происшествия

Накануне.RuНакануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы

ТВК12:15

Александр Усс выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия в Курагинском районе

Наш Красноярский край08:26

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

РБК08:26

Режим ЧС ввели в районе Красноярского края, где произошел прорыв дамбы

ТАСС07:20

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33

В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

РИА Новости07:38
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Происшествия

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