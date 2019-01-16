Происшествия
Накануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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Происшествия
СК подтвердил обыски по делу о прорыве дамбы
Известия 10:39
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Экономика
Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов назвал две главные причины роста реальных доходов россиян, пишет «РИА Новости».
Мой Брянск 09:20
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
Автор канала заявил, что фото к нему попало от источника, который просил не раскрывать себя.
CyberSport.ru 11:12
Авто
Специалисты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня 00:39
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Игромания.ру 12:00
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Футбол
Спартак — Рубин 0:0
RT на русском 11:27
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года
Тульская пресса 16 октября в 09:12
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Политика
Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд
Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:30
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила свой склад в Сирии
Склад боеприпасов, который ранее принадлежал войскам США, был ликвидирован в результате авиаудара, который нанесла американская авиация.
RuNews24.ru 17 октября в 02:31
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Авто
Skoda представила первые изображения новой Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 17 октября в 04:20
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Советский спорт 03:02
Футбол
У Тедеско спросили, знает ли он Черенкова, Бескова и Гаврилова
Знаю Черчесова, который играл в Дрездене. Но сейчас давайте поговорим о матче.
Чемпионат 12:35
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Общество
Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников
Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Наука
Пожилые и молодые люди по-разному воспринимают свет от светодиодных ламп
Избыток фиолетового и синего излучения в спектре светодиодных белых ламп заставляет глаза пожилых и молодых людей по-разному воспринимать их свет.
ТАСС Наука 17 октября в 04:58