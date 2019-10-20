В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

с чего всё началось

В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.

В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

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