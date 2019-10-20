Происшествия
Пятый каналВ Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы
В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.
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В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.Интерфакс04:38
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Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Происшествия
Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей
Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.
Ведомости 09:55
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
Виктория Боня защищает репутацию дочери от хейтеров
7-летнюю девочку собрались шантажировать перепиской с мальчиками. Звезда «Дома-2» Виктория Боня недавно переехала в Лондон.
Lisa.ru вчера в 10:45
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
Блокнот Краснодар 18 октября в 05:02
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Кино
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета вчера в 05:07
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews 17 октября в 12:47
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Армия и оружие
Невидимка со «Скальпелем»: почему США боялись ракетных поездов СССР
Российская газета 07:05
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Общество
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
РИА Новости 09:10
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56