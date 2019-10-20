Происшествия

Пятый каналПятый каналВ Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
Интерфакс04:38

Подробнее о событии

Высота разрушенной дамбы в Красноярском крае составляла 15 м

ТАСС05:44

В Красноярском крае прорвало две дамбы

Lenta.ru05:14

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Известия04:49

В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

Коммерсантъ04:47

СК: В результате ЧС под Красноярском было разрушено две дамбы

РЕН ТВ04:36

Две дамбы оказались разрушены при ЧС в Красноярском крае

Газета.Ru05:05

СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

РБКвчера в 02:23
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
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Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Российская газета 06:25
Происшествия

Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей

Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.
Ведомости 09:55
Фигурное катание

Тарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Газета.Ru 10:14
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

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РИА Новости 08:13
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

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Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
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Политика

Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»

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Виктория Боня защищает репутацию дочери от хейтеров

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Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
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США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
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Армия и оружие

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Невидимка со «Скальпелем»: почему США боялись ракетных поездов СССР

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"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
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