В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

с чего всё началось

Следственный комитет России по Красноярскому краю подтвердил версию, которая была ими озвучена вчера непосредственно после разрушения дамбы на золотом прииске. Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести.

В Красноярском крае было разрушено две дамбы

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