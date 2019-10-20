В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

с чего всё началось

Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести. Напомним, следователи предполагали, что могла быть разрушена не одна, а две дамбы. Была версия, что трагедия могла произойти из-за увеличения нагрузки на гидротехническое сооружение.

В Красноярском крае было разрушено две дамбы

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