Происшествия
ФедералПрессВ Красноярском крае было разрушено две дамбы
Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести. Напомним, следователи предполагали, что могла быть разрушена не одна, а две дамбы. Была версия, что трагедия могла произойти из-за увеличения нагрузки на гидротехническое сооружение.
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В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.Интерфакс04:38
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Общество
В столице Чили введен режим чрезвычайного положения
Армия и оружие
Эрдоган рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере Сирии, передает ТАСС.
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
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Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
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Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Авто
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Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
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Любовь Успенская сыграла на подаренном продюсером баяне
В комментарии к посту звезда рассказала, что получила баян в подарок от продюсера и через пару месяцев продемонстрирует свой музыкальный талант.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
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Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по миллиону
Пресс-служба Министерства труда сообщила, что в ведомстве определились с размером выплат семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Здоровье
Уволившиеся из НМИЦ им. Блохина детские онкологи опровергают обвинения
Детские онкологи, уволенные по собственному желанию из НИИ детской онкологии и гематологии, выступили с опровержением обвинений, высказанных в их адрес комиссией Министерства здравоохранения РФ.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Шоу-бизнес
Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел второй выпуск романтического реалити-шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг для друга любовь.
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.