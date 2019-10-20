Происшествия

ФедералПрессФедералПрессВ Красноярском крае было разрушено две дамбы

Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести. Напомним, следователи предполагали, что могла быть разрушена не одна, а две дамбы. Была версия, что трагедия могла произойти из-за увеличения нагрузки на гидротехническое сооружение.
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
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ЧС в Красноярском крае: бревна разгребают руками, реку прощупывают ногами

Вести.Ru12:40

В Красноярском крае был разрушен каскад дамб

ИА 1-Line05:41

Две дамбы оказались разрушены при ЧС в Красноярском крае

Газета.Ru05:05

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Lenta.ru05:14

В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

Коммерсантъ04:47

СК: В результате ЧС под Красноярском было разрушено две дамбы

РЕН ТВ04:36

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Известия04:49
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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В столице Чили введен режим чрезвычайного положения

BFM.ru вчера в 07:44
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RT на русском 10:28
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ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Российская газета 18:41
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Общество

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Lenta.ru 08:22
Происшествия

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Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
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Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра

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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
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Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии

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