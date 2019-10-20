Происшествия
ФедералПрессВ Красноярском крае было разрушено две дамбы
Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести. Напомним, следователи предполагали, что могла быть разрушена не одна, а две дамбы. Была версия, что трагедия могла произойти из-за увеличения нагрузки на гидротехническое сооружение.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.Интерфакс04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
Vtambove.ru 02:31
Политика
Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.
Телеканал 360° 13:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
RT на русском 13:23
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Происшествия
13 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Курагинском районе Красноярского края 13 человек стали жертвами прорыва дамбы, пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
9111.ru вчера в 02:34
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
RT на русском 13:00
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Музыка
Темникова превратила девичьи песни в большое шоу
Елена Темникова на протяжении многих месяцев показывала свое шоу в разных городах, а завершила тур большим концертом в Москве.
Московский Комсомолец 11:25
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 09:40
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Газета.Ru 13:52
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
РИА Новости вчера в 12:07
Футбол
Слуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 02:45
Хоккей
«Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Матч ТВ 12:31
Технологии
В Huawei признали трудности, возникшие из-за американских санкций
Компания Huawei признала, что испытывает негативное влияние от американских санкций.
АБН 13:46
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском 05:32
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Взгляд.ру 14:09
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48