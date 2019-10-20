Происшествия

ФедералПрессФедералПрессВ Красноярском крае было разрушено две дамбы

Напомним, в результате трагедии 15 человек погибло, шесть до настоящего времени числятся пропавшими без вести. Напомним, следователи предполагали, что могла быть разрушена не одна, а две дамбы. Была версия, что трагедия могла произойти из-за увеличения нагрузки на гидротехническое сооружение.
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
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